Раскрыты сроки последнего фронта экстремальной жары в Москве

В «Фобосе» спрогнозировали последний фронт экстремальной жары в Москве на 13 и 14 июля

Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду. Такие сроки раскрыл ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

По его словам, из-за затока полярного воздуха через часть Европейской России пришел прохладный воздух, поэтому столбик термометра опустится на несколько градусов.

«Но завтра и послезавтра [13 и 14 июля] в Москве будут побиты два рекорда. Завтра и послезавтра ожидается плюс 32-34 градуса в Москве, плюс 30-35 градусов по области. Эти два дня — последний фронт экстремальной жары», — уточнил Тишковец.

Он добавил, что в эти дни будет малооблачно и солнечно. С четверга, 15 июля, атмосфера начнет приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков.

Ранее Тишковец предупредил, что в последней декаде текущего месяца вероятность осадков увеличится, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные. Всего в Москве выпадет порядка 50 процентов от положенной нормы, или примерно 15-20 миллиметров осадков.