В МЧС рассказали о продолжительности сильной жары в Москве

В Москве до вечера 13 июля прогнозируется сильная жара с температурой воздуха до плюс 31-33 градусов. Об ее продолжительности рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС, передает агентство «Москва».

В ведомстве уточнили, что жара продержится с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля.

В МЧС предупредили, что в такую погоду надо пить больше воды и избегать перегревов.

В воскресенье, 11 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале новой недели жара в Москве усилится. Он предупредил, что температура может достигать 34 и даже 35 градусов.