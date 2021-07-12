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В МЧС рассказали о продолжительности сильной жары в Москве

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве до вечера 13 июля прогнозируется сильная жара с температурой воздуха до плюс 31-33 градусов. Об ее продолжительности рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС, передает агентство «Москва».

В ведомстве уточнили, что жара продержится с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля.

В МЧС предупредили, что в такую погоду надо пить больше воды и избегать перегревов.

В воскресенье, 11 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале новой недели жара в Москве усилится. Он предупредил, что температура может достигать 34 и даже 35 градусов.

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