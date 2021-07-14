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Российский диетолог назвала три опасных в жару продукта

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Фото: Unsplash
Диетолог Кален назвала кофе, газировку и суп опасными в жару продуктами

В жару опасно употреблять три продукта — их назвала российский диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram.

По словам врача, на первом месте стоит кофе, ведь напиток стимулирует организм быстрее выводить влагу, а также приводит к нарушению водно-солевого баланса. Из-за этого, как отметила специалист, могут появиться отеки. Заменить кофе она предложила цикорием, зеленым чаем или морсом.

На втором месте, по утверждению Кален, находится сладкая газированная вода.

«Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы все равно почувствуете еще большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела», — уточнила диетолог.

Горячие супы заняли третью строчку рейтинга. Их можно заменить на холодные, которые можно приготовить из овощей, подчеркнула Кален. Она также добавила, что если нет привычки пить воду, то холодный суп поможет быстро восполнить недостаток жидкости.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ошибки совершают жители России при выборе пищи в жару. Она отметила, что типичный рацион граждан в жаркий выходной день, состоящий из шашлыка, барбекю и алкоголя с тяжелыми закусками, неверен. Переваривание тяжелой пищи может привести к повышению температуры тела, поэтому необходимо выбирать более легкие продукты.

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