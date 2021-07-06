Названы самые опасные для здоровья продукты в жару

Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко назвал самые опасные для здоровья продукты в жару. Специалист не рекомендовал употреблять летом рыбу, паштет и мясо курицы на кости, передает «Радио 1».

Данко подчеркнул, что при выборе продуктов человеку помогает обоняние. Эта способность особенно пригодится при выборе рыбы, отметил эксперт. Кроме того, при покупке стоит обращать внимание на жабры: они должны быть розовыми.

Однако жабры не всегда служат надежным показателем свежей рыбы, поскольку продавцы умеют придать товарный вид старым продуктам. «Если вы чувствуете нотку кислинки, горечи, то от такой рыбы лучше отказаться», — отметил шеф-повар.

Кроме того, специалист призвал отказаться от употребления готового паштета. Эксперт посоветовал самостоятельно готовить это блюдо при возможности. Для него понадобится куриная или говяжья печень, к которой можно добавить портвейн, лук, морковь и сливочное масло.

Шеф-повар также заявил об опасности куриного мяса на кости, поскольку оно начинает портиться изнутри. Данко порекомендовал исключить из летнего рациона куриные бедра, курицу гриль и крылышки.

Ранее специалисты перечислили пять признаков непригодной для еды рыбы. В первую очередь следует обратить внимание на свежесть и отказаться от морского обитателя, который слишком долгое время провел на прилавке.