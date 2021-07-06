Диетолог назвала укрепляющий иммунитет продукт

Диетолог Анна Король сообщила, что щавель является одним из самых полезных растений, в котором содержится множество витаминов и необходимых организму веществ. Ее слова приводит РИА Новости.

Щавель помогает укрепить иммунитет. По словам специалиста, в 100 граммах щавеля содержится более 50 процентов суточной нормы витамина С. По его количеству это растение в разы превосходит лимон и шпинат.

Также в щавель богат бета-каротином — предшественником витамина А, отвечающим за состояние кожи и глаз и обладает выраженными антиоксидантными свойствами. В растении содержатся и витамины группы B, которые отвечают в организме за жировой, белковый и углеводный обмены, а также полезны для улучшения памяти и внимания.

Король добавила, что сок щавеля помогает улучшить состояние почек и снимает отеки. Также этот продукт будет полезен людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, так как его компоненты улучшают текучесть желчи.

При этом диетолог призвала не забывать и о противопоказаниях, которые имеются у этого растения. Так, щавелевая кислота может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках. Кроме того, необходимо полностью исключить щавель из рациона при мочекаменной болезни, остеопорозе, язвенной болезни и гастрите в период обострения.

В марте врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты способствуют долголетию. Специалист привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека. «Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок», — перечислил Мясников.