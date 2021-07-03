Названы затрудняющие похудение продукты

Эксперты в области здорового питания назвали продукты, которые затрудняют похудение и не помогают в борьбе с лишним весом. Так, в первую очередь специалисты посоветовали отказаться от упакованных хлебобулочных изделий, сообщает «Ридус».

В упакованных хлебобулочных изделиях содержится множество добавок, продлевающих срок годности продукта и улучшающих его цвет, вкус и консистенцию. При этом такие продукты дают кратковременное чувство насыщения, поскольку они богаты простыми углеводами.

Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от разнообразных сухих завтраков, поскольку они обладают высокой калорийностью. Например, одна порция хлопьев по количеству калорий равноценна хорошему обеду. Кроме того, сухие завтраки создают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и органы ЖКТ. Эти продукты лучше заменить кашами из цельных злаков с фруктами и орехами.

Полуфабрикаты также стоит исключить из рациона людям, которые стремятся избавиться от лишнего веса и просто следят за своим здоровьем. Употребление этих продуктов увеличивает риск развития болезней сердца и сосудов. Кроме того, следует отказаться от йогуртов с добавками: этот продукт является десертом, поскольку он отличается высоким содержанием сахара и калорий. Вместо него лучше употреблять натуральный йогурт и самостоятельно дополнять его ягодами, фруктами и орехами.

Ранее диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании. Медик рекомендовала разнообразить питание, а не восполнять дефициты витаминов, минералов и питательных веществ с помощью БАДов.