Названы три опасных для здоровья и фигуры продукта

Диетолог Ольга Деккер назвала три обычных, но, по ее словам, очень вредных продукта. Она перечислила их в Instagram.

Первой в списке опасных для здоровья и фигуры продуктов стала халва. В нее добавляют много сахара, поэтому она содержит 522 килокалории на 100 граммов. Из-за этого халву легко переесть и в результате набрать лишний вес. В качестве альтернативы Деккер советует халву без сахара.

Вторым в списке вредных продуктов оказалось печенье. По словам диетолога, жиры, сахар и мука высшего сорта делают этот продукт исключительно калорийным. Более того, печенье способствует повышению уровня инсулина, который препятствует похудению.

Последним в перечень стало готовое какао из пачки. «Такое какао не дает пользы, потому что содержание углеводов в нем больше, чем в свежевыжатом соке, чем в пакетированном соке и даже выше, чем в газировке», — говорит Деккер. По ее мнению, «правильное» какао готовится на молоке из какао-порошка с добавлением ограниченного количества сахара.

Ранее сообщалось, что диетолог развеяла миф о вреде макарон при похудении. По ее словам, человек поправляется не из-за вредной пищи, а от избытка калорий в дневном рационе.