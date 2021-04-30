Американские диетологи перечислили самые вредные способы приготовления яиц. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам диетолога Катерины Басбаум (Katherine Basbaum), не следует жарить яичницу на сливочном масле. «Яйца по своей природе богаты белком и содержат мало насыщенных жиров, — объясняет она. — Но стоит добавить сливочное масло, и содержание насыщенных жиров подскакивает. А этого совершенно не хотелось бы, поскольку избыток насыщенных жиров тесно связан с болезнями сердца». К тем же проблемам ведет использование кокосового масла, жира бекона или приготовление яиц в кассероле.

Диетолог Ребекка Вашута (Rebecca Washuta) рекомендует избегать слишком высоких температур при жарке яиц на растительном масле. «Приготовление при высокой температуре вызывает окисление масла, — утверждает она. — Это может вызывать воспалительные процессы в организме».

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл худший способ есть яйца. По его словам, любая колбаса, обжаренная вместе с данным продуктом, делает это блюдо вредным, а для некоторых людей особо вредным. Специалист отметил, что, согласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний, например рака поджелудочной железы и толстой кишки.