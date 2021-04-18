Раскрыт правильный способ приготовления яиц

Самым правильным способом приготовления яиц является варка. Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Специалисты также советуют готовить омлет. Тем не менее, по их словам, при готовке следует соблюдать определенные правила. Так, при варке не рекомендуется добавлять соль, а омлет необходимо делать с нежирным молоком.

Эксперты рассказали, что самым вредным способом приготовления данного продукта является жарка, так как она повышает содержание жира в блюде в два раза. Они также объяснили, что в яйцах содержатся витамины B2 и B12, йод и фолиевая кислота.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл худший способ есть яйца. По его словам, любая колбаса, обжаренная вместе с данным продуктом, делает это блюдо вредным, а для некоторых людей особо вредным. Специалист отметил, что, согласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний, например, рака поджелудочной железы и толстой кишки.