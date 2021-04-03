Диетолог раскрыл худший способ есть яйца

Врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл худший способ есть яйца. Об этом доктор медицинских наук рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, любая колбаса, обжаренная вместе с данным продуктом, делает это блюдо вредным, а для некоторых людей особо вредным. Специалист отметил, что, согласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний, например, рака поджелудочной железы и толстой кишки. Врач также добавил, что данная комбинация продуктов может ускорить течение атеросклероза.

Эксперт призывает не злоупотреблять яйцами с жареным красным мясом. Самым полезным способом приготовления данного продукта являются яйца пашот, резюмировал он.

Ранее Гинзбург развеял миф о существовании такого понятия как «широкая кость». По словам диетолога, масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, а миф о широкой кости появляется как извиняющее обстоятельство. «Очень часто человек "ведется" на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется», — привел пример специалист.