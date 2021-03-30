Врач рассказала о влиянии питания на развитие и психику ребенка

Неправильное питание негативно сказывается на умственном и физическом развитии детей, их психике. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает РИА Новости.

«Речь, конечно, не идет об умственной неполноценности, речь идет о том, что человек становится менее успешен», — уточнил он, отметив, что сейчас детям часто не хватает витамина D, йода, цинка, магния, омега-3 жирных кислот.

По его словам, прослеживается связь между употребляемой ребенком вредной пищей и склонностью к депрессии. Кроме того, если ожирение наблюдается в школьном возрасте, то с большой вероятностью оно будет и у повзрослевшего человека.

«Когда мы говорим, что много детей начинают рано курить, рано приобщаются к алкоголю, я эту проблему вижу в том, что питание неполноценное, неправильное, не позволяет ребенку сформироваться с нормальным целеполаганием», — добавил врач.

Ранее диетолог Марина Макиша описала правильный завтрак для школьника. Он должен содержать белок. Например, это может быть котлета или сэндвич с сыром и красной рыбой. Также рекомендуются молочные и кисломолочные продукты без сахара.