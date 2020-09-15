Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьника

Диетолог Марина Макиша рассказала о правильном завтраке для школьника в беседе с телеканалом «Звезда».

Первый прием пищи должен содержать белок, отметила специалист. Это может быть котлета или сэндвич с сыром и красной рыбой.

Также для завтрака школьника эксперт порекомендовала молочные или кисломолочные продукты без сахара. Она пояснила, что они являются источником кальция, который необходим детям для нормального роста.

При отсутствии противопоказаний диетолог посоветовала давать школьникам на завтрак творог, йогурт или запеканку.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова сообщила, что самыми вредными для завтрака продуктами являются готовые хлопья, в которых содержится большое количество простых углеводов, а также мясные переработанные продукты и белый хлеб. «В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку. Кроме того, следует избегать промышленных соков и газировки», — сказала специалист.

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