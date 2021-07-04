Названы пять признаков непригодной для еды рыбы

Летом из-за неправильного хранения рыбы в ней могут образоваться вредные вещества, кроме того, она может ухудшиться на вкус. Эксперты издания Sohu назвали пять признаков, когда продукт становится непригодным для еды.

В первую очередь следует обратить внимание на свежесть и отказаться от морского обитателя, который слишком долгое время провел на прилавке. Качество выдают глаза рыбы, если они не блестят и выглядят мутными, она уже испортилась и может нанести ущерб здоровью, отмечают авторы статьи.

Кроме того, при выборе рыбы нужно нажать на нее пальцем. Если она упругая, это говорит о том, что ее выловили недавно, если же палец не встречает сопротивления, то такой продукт уже залежалый. Также важно посмотреть на жабры, если они потемнели и не имеют блеска, то покупать не стоит, добавили в издании.

Еще один признак, на который необходимо обращать внимание — это целостность. Если нет хвоста или в нем прослеживается что-то «аномальное», это может свидетельствовать о болезни морской обитательницы. Также свежая рыба имеет характерный запах чешуи или тины. Если же он становится специфическим или слишком стойким, такой товар брать не следует, даже если его продают дешево, заключили эксперты.

Ранее испанское издание La Vanguardia предупредило, что из-за присущей летнему сезону жары риск пищевого отравления в это время года повышается, и чаще всего это происходит из-за яиц, рыбы, морепродуктов и курицы, однако есть и другие опасные продукты. Среди них котлеты, майонез и другие соусы на основе яиц, устрицы и прочие морепродукты, жареный картофель, курицу, овощи, а также арбузы и дыни.