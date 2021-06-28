Врач предупредила об опасности гречки для некоторых людей

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предупредила об опасности гречки для некоторых людей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, гречневая каша является гипоаллергенным продуктом, который назначается для лечебных столов и входит в диеты для лечения и профилактики болезней, в том числе желудочно-кишечного тракта. «Индивидуальная непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», — отметила специалист.

Бочарова добавила, что при наличии проблем с кишечником гречневую кашу нельзя сочетать с жирным продуктами, например, рыбой или мясными полуфабрикатами. Также эндокринолог посоветовала не запаривать гречку кипятком, а варить, в этом случае она легче усваивается.

Ранее издание Sohu назвало продукт, который является непригодным для употребления в сочетании со свежими огурцами. Диетологи не рекомендуют есть огурцы с арахисом, поскольку это может привести к диарее, дискомфорту и другим проблемам. После употребления одного из этих продуктов следует сделать часовой перерыв и лишь после этого переходить к другому.