Названы самые опасные летом продукты

Из-за присущей летнему сезону жары риск пищевого отравления в это время года повышается, и чаще всего это происходит из-за яиц, рыбы, морепродуктов и курицы, однако есть и другие опасные продукты. Об этом сообщается в материале испанского издания La Vanguardia.

Автор статьи объяснил, что учащение случаев отравления связано с тем, что высокие температуры ускоряют процесс размножения бактерий и различных микробов.

И хотя в обществе бытует мнение о том, что отравления чаще всего вызывает фастфуд, данные Организации потребителей и пользователей (OCU) свидетельствуют об обратном: статистика указывает на то, что более половины таких случаев связано с едой домашнего приготовления.

В издании перечислили восемь продуктов, которые могут быть опасными при условии неправильного приготовления и хранения. В их число включили котлеты, майонез и другие соусы на основе яиц, устрицы и прочие морепродукты, жареный картофель, курицу, овощи, а также арбузы и дыни.

Комментируя данный список, автор подчеркнул, что фарш для котлет может состоять из различных типов мяса. Чтобы исключить вероятность заразиться кишечной палочкой, характерной для данного продукта, следует учитывать тот факт, что в процессе приготовления котлет температура внутри блюда должна превышать 70 градусов. Проследить за этим поможет кухонный термометр. Любителям полусырого мяса посоветовали дождаться более холодных месяцев, чтобы не рисковать.

Что касается майонеза, при хранении в холодильнике покупного продукта проблемы едва ли возникнут. Однако нужно помнить о том, что летом блюда на основе майонеза стоит доставать из холодильника строго перед подачей на стол, и крайне нежелательно брать их с собой загород или на пляж. Также рекомендуется выбрасывать остатки такой еды максимум через сутки.

Говоря о морепродуктах, в La Vanguardia подчеркнули, что в данном случае отравление может быть наиболее серьезным: все дело в бактериях Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. У здоровых людей они могут спровоцировать рвоту, боль в животе и диарею. Для страдающих раком и диабетом, а также проблемами с печенью и желудком или другими связанными с иммунной системой недугами они намного опаснее. В связи с этим рекомендуется употреблять в пищу лишь те морепродукты, которые были заказаны в заведениях, располагающих всеми санитарными гарантиями.

Не стоит оставлять на произвол судьбы в летнее время и жареный картофель, так как в нем может содержаться бактерия, подобная тем, что вызывают ботулизм. После приготовления остатки блюда лучше всего убрать в холодильник.

Добравшись до курицы, автор отметил, что данный вид мяса считается наиболее уязвимым, потому что в нем много воды и жира, что способствует заражению. В частности, это касается сальмонеллы и листерий. Чтобы исключить неприятные последствия, рекомендуется готовить птицу чистыми руками, можно даже надеть перчатки, а также следить за тем, чтобы мясо не было сырым внутри. Подчеркивается, что от курицы в панировке летом лучше отказаться, а также не пренебрегать безопасным хранением блюд в холодильнике.

Сырые овощи и зелень также оказались небезопасными для употребления. Оказалось, что на листьях салата и шпината может быть норовирус, который способен существовать до четырех-пяти дней, а на кожуре овощей могут быть патогены. Чтобы обезопасить себя, зелень и овощи необходимо тщательно мыть (а последние — еще и чистить), и лучше всего — употреблять сразу после обработки.

В заключение автор отметил, что и арбузы с дынями тоже могут быть заражены, поэтому перед тем, как полакомиться ими, их все же стоит как следует вымыть, чтобы микробы, которые могут быть на корке, не попали внутрь. По той же причине не следует покупать и уже нарезанные фрукты.

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