Из жизни
 
Последние новости
Инфекционист раскрыла подробности о вызываемой личинками болезни купальщиков
Кристина Асмус напугала поклонников фотографией из больницы
Жертвами аномальной жары в Канале стали 719 человек
Юрист предупредила россиян о запрете покушаться на жизнь квартирных воров
В руке погибшей порноактрисы нашли монету с загадочной гравировкой
Человеческий мозг оказался способен путешествовать во времени
Глава ГИБДД оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО
Надзирательница занялась сексом с заключенным на глазах окружающих
Анастасия Решетова впервые рассказала о причинах перехода в ислам
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетолог назвала продукты с бодрящим эффектом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала продукты с бодрящим эффектом в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе, однако есть и другие варианты. Так, например, любой цитрусовый сок обладает бодрящим действием. «В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина», — отметила она.

Белоусова добавила, что стимулировать нервную систему можно также с помощью таких овощей, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства. «Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила о частой ошибке, которую допускают люди, пытающиеся похудеть. По словам эксперта, хотя для похудения необходим дефицит калорий, нельзя допускать, чтобы из-за него организм получал меньше энергии, чем требуется для основного обмена, поэтому лучше не сокращать рацион, а увеличить физическую активность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Без кофе и снотворного: названы бодрящие и успокаивающие продукты
Диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании
Диетолог предупредила о частой ошибке при похудении
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
08:1829 июня

В Британии усомнились в возможности примирения принцев Уильяма и Гарри

02:0327 июня

Принц Гарри прибыл в Великобританию на открытие памятника принцессе Диане

07:0129 июня

Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
05:0229 июня

Невеста пригрозила отменить свадьбу из-за отказа жениха сбрить бороду

02:0629 июня

Сестры-близнецы встретились в супермаркете и узнали о существовании друг друга

20:0228 июня

Смартфон пролежал три дня на дне реки и продолжил работать

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
19:1628 июня

Участники незаконной рейв-вечеринки сломали руку полицейскому и распугали коров

15:3029 июня

Девушка голыми руками взяла в руки сотни пчел и восхитила пользователей сети

18:0228 июня

Пять енотов упали в спальню девушки с потолка и устроили погром

Россия
Иммунолог дал совет россиянам без антител после прививки
Никита Хрущев«Он мстил Сталину за сына»
Как Хрущев захватил власть в СССР? Отвечает сын его главного соперника
«Обнаженные фото мне не шлют!»
 
Прокуратура начала проверку после утечки 800 килограммов хлора в Ижевске
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
Россиянам рассказали об исследованиях «ЭпиВакКороны» на детях
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Все материалы
Мир
США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев
Бойскауты из США получат крупнейшую в истории компенсацию за изнасилования
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
В Вашингтоне обрушилось здание
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Мэр Лобни задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Во МХАТе опровергли участие Галкина в спектакле
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
«Гангстер и алкоголик»
 
Приставы пришли в редакцию Readovka и сообщили о блокировке всего сайта
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Ведущая Первого канала пожаловалась на недостаток достойных людей из-за соцсетей
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Признанный мертвым мотоциклист «ожил» в мешке для трупов
Девушка 22 года провела с трубками в ушах и не знала об этом
Диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Американка сняла на видео нетипичный способ заваривать чай и возмутила британцев
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все материалы
Автовоз с новыми Land Cruiser 300 попал в аварию. Машины не подлежат ремонту
Быстрейшие суперкары с шестью цилиндрами
Шесть купе, которым малообъемная «шестерка» не мешает называться суперкарами
В Тольятти впервые сфотографировали новый Renault Logan
Лучшее автомобильное видео июня 2021
Рекорд Гиннесса, уничтожение Toyota и гонка с болидом F1: самые крутые ролики месяца
В гараже нашли необычную «Таврию» с мизерным пробегом
Царь, просто царь: каким запомнился Toyota Land Cruiser 200
Мы собрали лучшие материалы «Мотора» о культовом внедорожнике
Hyundai объявил стоимость новой Creta для России
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Россиянка набрала наивысший балл на ЕГЭ за два года до сдачи
В Бурятии трое ветеранов-долгожителей отметили дни рождения
В барнаульском зоопарке показали прогулку рысят
Названы пять главных достопримечательностей Анапы
В российском городе прошел «молочный» дождь
На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам
Озеро Тургояк на Урале захотели признать памятником природы
Все материалы