Диетолог назвала продукты с бодрящим эффектом

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала продукты с бодрящим эффектом в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, обычно для того, чтобы взбодриться, мы прибегаем к помощи кофе, однако есть и другие варианты. Так, например, любой цитрусовый сок обладает бодрящим действием. «В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина», — отметила она.

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Белоусова добавила, что стимулировать нервную систему можно также с помощью таких овощей, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства. «Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила о частой ошибке, которую допускают люди, пытающиеся похудеть. По словам эксперта, хотя для похудения необходим дефицит калорий, нельзя допускать, чтобы из-за него организм получал меньше энергии, чем требуется для основного обмена, поэтому лучше не сокращать рацион, а увеличить физическую активность.