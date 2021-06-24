Диетолог назвала идеальное блюдо в сильную жару

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik сообщила, что суп является идеальным блюдом в сильную жару.

По ее словам, при высокой температуре воздуха значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Специалист пояснила, что вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав.

Арзуманян отметила, что восполнять потери лучше всего с помощью супа. «Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров», – сказала она.

Диетолог добавила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Она уточнила, что предпочтение все же лучше отдавать холодным супам. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодную еду в жару специалист посоветовала не употреблять. «Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар», — пояснила Арзуманян.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что в сильную жару мороженое может навредить здоровью. При употреблении ледяных продуктов и напитков переохлаждаются глотка и миндалины, становятся более восприимчивы к разного рода инфекциям, поэтому легко простудиться. Врач добавил, что с точки зрения опасности простудных заболеваний, всякое мороженое в жару не очень полезно из-за опасности переохлаждения. Самым вредным в жару Гинзбург назвал жирное мороженое. Он также предупредил об опасности злоупотребления мороженым страдающих диабетом и гипертонией, предложив им альтернативный вариант охлаждения в жару с помощью негорячих напитков: зеленых чаев, ягодных морсов и компотов.