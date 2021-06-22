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Диетологи рассказали о полезном в сильную жару мороженом

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Фото: Unsplash

Диетологи рассказали, какое мороженое в сильную жару поможет ее пережить. Они пояснили, почему одни сорта стоит выбрать в жаркую погоду, а другие отложить подальше и почему, сообщает «Москва 24».

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что мороженое делится на молочное, фруктовый лед и сорбет, а самым калорийным является пломбир с наибольшим содержанием жира и сливок: «...но там не так много сахара. Молочное мороженое — самое низкокалорийное из когорты того, что делают из молока. В хорошем продукте не должно присутствовать большого количества ингредиентов, кроме самого молока и сахара», — пояснила она.

А фруктовый лед, наиболее богатый водой в составе, очень сладкий и провоцирует приступ жажды, так что в жару это мороженое не самое подходящее. К тому же часто его делают с добавлением красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок — это фактически замороженный сахарный сироп с добавками. Диетолог не советует его употреблять в жару. А натуральный фруктовый или ягодный сорбет, который обычно его делают без сахара, — самый подходящий вариант: мороженое приятно на вкус и отлично освежает: «Сорбет – это замороженный сок с мякотью, и лучше его делать в домашних условиях. Также дома можно сделать йогуртовое мороженое, которое тоже достаточно вкусное и низкокалорийное. Для этого в нежирный йогурт нужно добавить фруктовое или ягодное пюре и заморозить. Даже можно сделать глазурь: растопить шоколад, обмакнуть в него продукт и снова заморозить», — посоветовала диетолог.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург добавил, что в сильную жару мороженое может навредить здоровью. При употреблении ледяных продуктов и напитков переохлаждаются глотка и миндалины, становятся более восприимчивы к разного рода инфекциям, поэтому легко простудиться. Врач добавил, что с точки зрения опасности простудных заболеваний, всякое мороженое в жару не очень полезно из-за опасности переохлаждения. Самым вредным в жару Гинзбург назвал жирное мороженое. Он также предупредил об опасности злоупотребления мороженым страдающих диабетом и гипертонией, предложив им альтернативный вариант охлаждения в жару с помощью негорячих напитков: зеленых чаев, ягодных морсов и компотов.

Ранее Соломатина рассказала, какие продукты во время жаркой погоды не рекомендуется есть из-за потенциального вреда здоровью. Елена Соломатина призвала в первую очередь отказаться трансжиров, негативный эффект от которых особенно ощутим в жару: ускоряется старение организма, страдают стенки сосудов, нарушается питание сердца и мозга, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов.

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