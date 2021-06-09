Диетолог рассказала о самом полезном мороженом

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном мороженом в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше. «Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара», — сказала врач.

Соломатина предупредила, что даже самым лучшим десертом нельзя злоупотреблять. Она уточнила, что здоровому человеку можно съедать не более одной порции мороженого в день. «Мороженое — это десерт, и оно содержит достаточно много сахара. А в том же пломбире еще и достаточно много жира», — подчеркнула она.

Также диетолог добавила, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, а также сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое противопоказано.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев назвал ягоды и фрукты, которые могут представлять опасность при похудении. По словам специалиста, к этой категории относятся виноград, 100 граммов которого содержат 63 килокалории, и бананы, содержащие 100 килокалорий на 100 граммов. Они очень калорийны и потому могут помешать сбросить вес.