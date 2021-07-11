Диетолог рассказала о подходящей в жару диете

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о подходящей в жару диете. Об этом она заявила в беседе с RT.

По ее словам, в жаркую погоду лучше употреблять легкую пищу, например, молочные продукты, а также овощи и фрукты, содержащие клетчатку, которая помогает очистить желудочно-кишечный тракт. Помимо этого, эксперт рекомендует заменить баранину и свинину на рыбу, птицу или крольчатину. При этом Хорол советует всегда пить много воды и смотреть на срок годности, так как летом все быстро портится. Употребление испорченных продуктов может привести к диарее, различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, объяснила диетолог.

Специалист также отметила, что при возникновении сильных симптомов отравления следует обратиться к врачу, потому что это может быть признаком заражения коронавирусом или другой серьезной инфекцией.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что в жару важно контролировать водно-солевой баланс организма, поскольку увеличивается потоотделение, и возрастает риск обезвоживания. Чтобы этого избежать, необходимо пить больше обычной нормы. При этом пить помногу тоже вредно, так как из-за этого увеличивается нагрузка на почки.