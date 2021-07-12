Диетолог назвала типичные ошибки россиян при выборе пищи в жару

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ошибки совершают россияне при выборе пищи в жару. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам специалиста, типичный рацион россиян в жаркий выходной день, состоящий из шашлыка, барбекю и алкоголя с тяжелыми закусками, неверен. Переваривание тяжелой пищи приводит к повышению температуры тела, поэтому нужно выбирать более легкие продукты.

В летний период врач рекомендует отдавать предпочтение сезонным ягодам, фруктам и овощам. В них содержится большое количество жидкости, которую человек активно теряет с потом и дыханием в жару. Также они богаты антиоксидантами и минеральными солями. «Овощи, фрукты, ягоды лучше есть в свежем виде, можно делать смузи, как угодно. Главное, не выбрасывать клетчатку, которая в них содержится, потому что она защищает наш желудочно-кишечный тракт, это корм для нашей полезной микрофлоры, а это — наша иммунная система», — рассказала она.

Если в жару все-таки хочется съесть мясо, диетолог советует выбирать более легкие сорта: курицу, индейку или кролика. Готовить мясо нужно путем тушения, отваривания или на пару. В качестве белка также стоит есть рыбу, поскольку она богата омега-3. Однако важно правильно выбирать время употребления белка. По мнению Соломатиной, лучше всего планировать ужин на шесть-семь часов вечера. «В обед лучше белок не есть, обойтись какими-то легкими супами (гаспачо, свекольник). То есть выбирать блюда, которые охлаждают и достаточно легко усваиваются», — сказала она.

Из окрошки — популярного летнего блюда — врач рекомендует убрать колбасу, а вместо нее добавить курицу или другое нежирное мясо. Она также подчеркивает, что квас, составляющий основу окрошки, должен быть продуктом ферментации, а не газированной водой.

Соломатина заключила, что детям в жару стоит готовить фруктовые супы — заливать сухофрукты водой, настаивать, а потом добавлять крупу. Белок можно восполнять богатыми маслами семечками и орехами в небольших количествах, а также не забывать про достаточное количество зелени в рационе.

Ранее диетолог Марина Хорол рассказала о подходящей в жару диете. По ее словам, в жаркую погоду лучше употреблять легкую пищу. Например, молочные продукты, а также овощи и фрукты.