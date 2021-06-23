Диетолог рассказала россиянам о правильном питании в жару

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, как правильно питаться в жаркую погоду и каких продуктов стоит избегать.

В первую очередь Соломатина посоветовала отказаться от газированных напитков, так как их употребление может привести к еще большему обезвоживанию. Она посоветовала утолять жажду обычной водой, причем не холодной.

Овощи, по словам Соломатиной, можно есть практически в неограниченном количестве, а вот с фруктами и ягодами стоит быть осторожнее. «Заменить какой-то прием пищи в жару фруктами можно, но это не восполнит вам дефицит белка, поэтому нельзя всю пищу заменять фруктами», — сказала она.

Также Соломатина посоветовала съедать не больше одной горсти ягод за раз, так как они содержат много сахара. Употреблять их стоит один-два раза в день.

Кроме того, врач заметила, что в жаркую погоду можно пропустить один прием пищи, особенно если нет аппетита.

Ранее Елена Соломатина рассказала, какое мороженое в сильную жару поможет ее пережить. «Молочное мороженое — самое низкокалорийное из когорты того, что делают из молока. В хорошем продукте не должно присутствовать большого количества ингредиентов, кроме самого молока и сахара», — пояснила она.