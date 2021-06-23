Диетолог назвала лучшие продукты для обеденного перерыва

Нутрициолог Жаклин Алвилл (Jacqueline Alwill) рассказала о том, как питаться во время работы, и назвала лучшие продукты для обеденного перерыва. Ее советы приводит портал Body and Soul.

По мнению Алвилл, первое правило — не есть на рабочем месте. «Обязательно оторвитесь от работы на время обеда. Лучше даже не брать с собой мобильный телефон. Вы должны сосредоточиться на еде и отдыхе, чтобы лучше насытиться», — сказала она.

Эксперт также заметила, что перекусить, пусть и легко, стоит, даже если вы не испытываете острого голода, так как это обеспечит организм необходимыми питательными веществами. «Обедать особенно важно для поддержания правильной работы мозга», — добавила диетолог.

Кроме того, по словам специалиста, люди, которые пропускают дневной прием пищи, часто переедают вечером, что ведет к накоплению лишних килограммов.

Нутрициолог посоветовала обедать продуктами, которые содержат больше витаминов и минералов. Например, овощами с малым содержанием крахмала: цветной капустой, цукини, брокколи и другими. Она добавила, что такие овощи хорошо сочетаются с коричневым рисом, курицей или бобовыми. Дополнить обед можно авокадо, сыром или орехами. «Из этих продуктов очень легко составить сбалансированный и полезный обед», — заключила Алвилл.

Ранее эксперт по питанию назвала продукты, способные поддержать работу мозга. Исследования показывают, что употребление таких овощей, как капуста, кресс-салат и шпинат замедляло снижение когнитивных функций у пожилых людей.