Россиянам рассказали о влиянии хобби на интеллект

Развить интеллект можно занимаясь различными хобби, например, музыкой или иностранными языками, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса СберУслуги.

Отмечается, что занятия музыкой положительно влияют на память и интеллект. По словам экспертов, люди, которые занимались музыкой, имеют более высокий уровень образования и IQ. Во время игры на музыкальных инструментах задействованы практически все части мозга, поскольку музыканту необходимо выполнять несколько задач одновременно: читать ноты, следить за ритмом, а также исполнять произведение в определенной манере. Кроме того, музыка вырабатывает усидчивость, чувство ритма, координацию, улучшает внимание и память.

Также положительное влияние на мозг оказывает изучение иностранного языка. Эксперты отметили, что у билингвов хорошо развита исполнительная функция мозга, отвечающая за контроль внимания и планирование.

Эксперты также рекомендуют заниматься йогой, поскольку она помогает расслабиться. Также благодаря йоге увеличивается гиппокамп, отвечающий за память. Данное занятие может помочь в управлении эмоциями и принятии решений. Кроме того, йога снижает уровень стресса, сдерживает старение мозга и помогает бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Согласно исследованиям, занятия танцами способны улучшать взаимодействие двух полушарий мозга и замедлять его старение. Благодаря танцам также снижается уровень стресса и повышается уровень серотонина или «гормона счастья».

В мае прошлого года сообщалось, что исследователи из Принстонского университета обнаружили, что занятие домашним садоводством или огородничеством делает горожан счастливее в эпоху пандемии коронавируса. Ученые обнаружили, что именно садоводы-любители испытывают чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби.