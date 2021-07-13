Россия
 
Последние новости
В крови погибшего в Грузии оператора обнаружили четыре вида наркотиков
Врач объяснил разную переносимость COVID-19 у мужчин и женщин
Россия обвинила Украину и Прибалтику в искоренении языков меньшинств репрессиями
Названы способы пережить жару без вреда для здоровья
Уставшая от мусора в подъезде москвичка нашла способ проучить соседей 
Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи
Управляющий сайтом «Стопкоронавирус» объяснил пропажу данных неинформативностью
Футболист сборной Англии оправдался за нереализованный пенальти в финале Евро
Перечислены симптомы растущей раковой опухоли
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин насмерть задавил годовалого сына

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay
Житель Лобни насмерть задавил годовалого сына на автомобиле

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту гибели годовалого ребенка в Лобне, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры региона Наталья Григорьева.

По ее словам, 12 июля в деревне Аббакумово на территории земельного участка россиянин, двигаясь на автомобиле задним ходом, задавил своего сына 2020 года рождения. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Лобни, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Игорь Березовский.

Ранее в июле водитель иномарки Audi Q7 1965 года рождения на регулируемом пешеходном переходе в новосибирском Академгородке насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате. Ребенок погиб на месте от полученных травм. Водитель прошел освидетельствование, алкоголя в крови не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин на Audi насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
В России автобус задавил девочку на самокате и попал на видео