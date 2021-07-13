Россиянин насмерть задавил годовалого сына

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту гибели годовалого ребенка в Лобне, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры региона Наталья Григорьева.

По ее словам, 12 июля в деревне Аббакумово на территории земельного участка россиянин, двигаясь на автомобиле задним ходом, задавил своего сына 2020 года рождения. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Лобни, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Игорь Березовский.

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