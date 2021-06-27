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Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На севере Москвы автомобилист насмерть сбил девятилетнего ребенка, который на самокате пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает РИА Новости.

«В Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб», — рассказали в пресс-службе столичного главка полиции, отметив, что правоохранители разбираются в случившемся.

Как добавили в прокуратуре Москвы, смертельное ДТП произошло около 11 вечера в субботу, 26 июня. Возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Следственный комитет России обратился с ходатайством о передаче расследования из полиции.

Ранее было опубликовано видео того, как годовалый ребенок выполз на проезжую часть дороги с детской площадки. Инцидент произошел в городе Кудрово Ленинградской области.

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