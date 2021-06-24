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Годовалый ребенок выполз на проезжую часть перед машиной в России

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Годовалый ребенок выполз на проезжую часть дороги с детской площадки в городе Кудрово Ленинградской области. Видео с инцидентом опубликовало издание «Подъем».

Ребенка заметил водитель Антон Жирнов перед своей машиной. Россиянин отметил, что до сих пор не знает, где были родители мальчика в это время.

«Я окликнул площадку ближайшую, поднял парня с проезжей части и передал его прохожему, который порывался его отдать маме, поскольку за мной уже образовалась пробка из машин», — уточнил водитель.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пьяный сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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