Ребенок за рулем иномарки сбил пенсионера в российском регионе

12-летний мальчик за рулем иномарки сбил пенсионера на велосипеде. Видео аварии, случившейся в Николаевке (Крым), опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, отец учил своего сына водить и посадил за руль автомобиля. На кадрах видно, как мальчик на полной скорости врезается в 60-летнего пенсионера, а потом — в припаркованную рядом машину и дорожное ограждение. В результате ДТП никто серьезно не пострадал, мужчине оказали помощь на месте.

Ранее в Воронежской области пятилетний мальчик угнал машину и попал в аварию. В полицию сообщили, что малолетний ребенок, находившийся за рулем легкового автомобиля врезался в две припаркованные машины. Ребенок не мог ни назвать своего имени, ни объяснить, как он оказался в транспортном средстве без родственников. Мальчика доставили в больницу и, хотя в результате аварии он не пострадал, его оставили там на время поисков родственников.