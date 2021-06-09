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В Татарстане пьяный полицейский сбил восьмилетнего мальчика

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Татарстане нетрезвый сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть дороги с самокатом. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок», — сообщили в МВД Татарстана.

Выяснилось, что полицейский, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик получил ушибы и ссадины, после оказания медпомощи его отпустили домой.

По данному факту проводится служебная проверка. В ведомстве сообщили, что сотрудника уволят, он понесет наказание по закону. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

В мае в Курской области шестилетний ребенок сел за руль автомобиля и насмерть сбил мать. Инцидент произошел на городском кладбище. Погибшая вышла из машины, оставив ключ зажигания. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа.

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