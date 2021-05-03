Шестилетний ребенок за рулем сбил мать насмерть на кладбище

В городе Щигры Курской области шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил мать. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел на городском кладбище. Погибшая вышла из машины, оставив ключ зажигания. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа.

Автомобиль сбил мать ребенка и въехал в соседний автомобиль. От полученных травм женщина скончалась.

Ранее 12-летний мальчик за рулем иномарки сбил пенсионера на велосипеде. Отец учил сына водить и посадил за руль автомобиля. На кадрах видно, как мальчик на полной скорости врезается в 60-летнего пенсионера, а потом — в припаркованную рядом машину и дорожное ограждение. В результате ДТП никто серьезно не пострадал, мужчине оказали помощь на месте.

В 2019 году в Воронежской области пятилетний мальчик угнал машину и попал в аварию. В полиции сообщили, что малолетний ребенок, находившийся за рулем легкового автомобиля, врезался в две припаркованные машины. Ребенок не мог ни назвать своего имени, ни объяснить, как он оказался в транспортном средстве без родственников. Мальчика доставили в больницу, и, хотя в результате аварии он не пострадал, его оставили там на время поисков родителей.