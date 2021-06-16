В России автобус задавил девочку на самокате и попал на видео

В подмосковных Химках автобус задавил 10-летнюю девочку, которая на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу, ребенок умер от полученных травм. Кадры с моментом происшествия публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео девочка на самокате переезжает нерегулируемый перекресток по пешеходному переходу. В это время перекресток пересекает автобус и сбивает ребенка. Как пишет канал, девочка гуляла с подругой у школы, затем на самокате поехала домой. Ее родители были на работе. Водитель автобуса задержан.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске россиянин 1979 года рождения насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля BMW X6 проехал на красный сигнал и совершил наезд, ребенок скончался на месте от полученных травм.

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