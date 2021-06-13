Мужчина на электросамокате сбил пенсионера и уехал

В Уфе мужчина на электросамокате сбил пенсионера, а затем вместе с приятелем скрылся с места происшествия. Как сообщает агентство «Башинформ», инцидент произошел вечером 12 июня.

По словам 84-летнего Роберта Галиакберова, от сильного удара он потерял сознание. «Очнулся, когда меня поднимали на ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали», — поделился он.

Пострадавший позвонил жене и сыну, они вызвали скорую помощь. В больнице медики диагностировали у пенсионера сложный перелом шейки бедра. Врачи установили пациенту спицы в сломанную ногу. Теперь Галиакберова ждут три месяца восстановления, а после — операция.

Как рассказал сын пострадавшего, семья Галиакберова обратилась в полицию. Сейчас они ищут очевидцев произошедшего, запрашивают данные с камер видеонаблюдения. «Причинен тяжкий вред здоровью, операция, уход и реабилитация потребует ресурсов, будем взыскивать с виновных», — заявил Альфред Галиакберов.

Ранее в Новосибирске мужчина на самокате сбил шестилетнего ребенка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.