Мэр Кисловодска попал в больницу после падения с электросамоката

Мэр Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу после падения с электросамоката. Об этом сообщает ТАСС.

О его госпитализации сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция», — написал чиновник в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Москве решили ограничить скорость электросамокатов. Операторов аренды транспортных средств обязали ввести автоматическое ограничение скорости на территории парков и на проблемных участках дорог, а также в зонах с большим количеством пешеходов. 8 июня скорость передвижения на электросамокатах в Санкт-Петербурге также ограничили. В центре Северной столицы можно будет разогнаться до десяти километров в час, на окраинах города — до 20 километров в час.