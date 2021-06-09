Власти Петербурга объяснили пропажу электросамокатов с улиц города

Сервисы по аренде электросамокатов временно убрали самокаты с улиц Санкт-Петербурга из-за действий Следственного комитета, заявил глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. Об этом пишет издание «Подъем».

По словам Полякова, власти пытаются договориться с обеими сторонами. «У нас два раза в неделю проходит встреча с руководителями компаний кикшеринга и представителями правоохранительных органов. Ищем разумный компромисс, чтобы поддержать бизнес и не запрещать совсем, а с другой стороны наша задача — обеспечить безопасность людей с учетом неурегулированности на федеральном уровне понятия "средство индивидуальной мобильности"», — объяснил он.

Он добавил, что в администрации также ведутся обсуждения зон ограничений и зон запрета для движения электросамокатов в период чемпионата Европы по футболу, матчи которого Петербург примет с 12 по 23 июня. Власти хотят обеспечить безопасность болельщиков и подходы к стадионам.

Утром 9 июня стало известно, что сервисы аренды электросамокатов Whoosh и «Молния» приостановили работу в Санкт-Петербурге до момента урегулирования регламента работы сервисов с администрацией города.

Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, причиной отсутствия самокатов стало уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По его данным, с 6 утра 9 июня петербургские следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах города.

8 июня сообщалось, что скорость электросамокатов в Петербурге ограничат до быстрого шага, снизив до 10 километров в час. Изменения затронут 20 туристических улиц города.

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