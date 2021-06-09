С улиц Петербурга пропали электросамокаты

Электросамокаты пропали с улиц Санкт-Петербурга — приложения показывают, что доступного транспорта нет. Об этом сообщила «Фонтанка».

Так, корреспондент издания не нашел самокаты у сервисов Whoosh, Urent, Red wheels, Eleven. В ScooBee вообще не удалось зарегистрироваться. Несколько самокатов предлагает сервис «Молния», но они находятся не в центре города.

Как сообщает издание Baza, причиной отсутствия самокатов стало уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По его данным, с 6 утра 9 июня петербургские следователи и оперативники изымают самокаты с парковок в разных районах города.

3 июня у прокатчиков электросамокатов в Петербурге прошли обыски после наезда мужчины на четырехлетнего ребенка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовного дела. 7 июня в сервисном центре одной из компании по аренде электросамокатов прошел новый обыск.

8 июня сообщалось, что скорость электросамокатов в Санкт-Петербурге ограничат до быстрого шага, снизив до 10 километров в час. Изменения затронут 20 туристических улиц города: Невский проспект, Площадь Восстания, улицу Марата, Лиговский проспект, набережную реки Мойки, Конюшенную площадь, Исаакиевскую площадь, улицы Центрального и Петроградского районов, а также территории вокруг основных достопримечательностей.