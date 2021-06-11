В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов

В Санкт-Петербурге 11 июня возобновили работу сервисы аренды электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кикшеринговый сервис Whoosh проинформировал, что будет работать по новым правилам, о которых компании договорились с комитетом по транспорту города.

«По новым правилам скорость на нескольких улицах в центре будет снижена, а некоторые территории в центре исключены из зоны поездок», — отметили в компании.

В ближайший месяц будет закрыт для поездок исторический центр Санкт-Петербурга — Невский проспект, Большая Конюшенная улица, Большая и Малая Морские улицы, Сенатская и Дворцовая площади. До 12 июля на улицах с плотным потоком туристов скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. С 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час, на остальной территории города до 20 километров в час.

Сервис проката Molnia тоже объявил, что уже расставляет самокаты по городу.

«Конечно, мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. Мы не хотим видеть в новостях травмы, драки и ДТП с участием электросамокатов», — написал сервис аренды самокатов в социальных сетях.

9 июня стало известно, что сервисы аренды электросамокатов Whoosh и «Молния» приостановили работу в Санкт-Петербурге до момента урегулирования регламента работы сервисов с администрацией города. Самокаты пропали с улиц города из-за действий Следственного комитета.