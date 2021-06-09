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В Петербурге запретят электросамокаты

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете электросамокатов в историческом центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

По соглашению рекомендован полный запрет электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных. Кроме того, власти планируют ограничить скорость до 10 километров в час на улицах с плотным потоком туристов.

9 июня электросамокаты пропали с улиц Санкт-Петербурга — приложения показывали, что доступного транспорта нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следственные мероприятия проводились в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, а также ряде других. Это было связано с тем, что мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал.

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