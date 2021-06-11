В Москве решили ограничить скорость электросамокатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале Департамента транспорта Москвы. Ограничения вступят в силу в течение недели.

Операторов аренды электросамокатов обязали ввести автоматическое ограничение скорости на территории парков и на проблемных участках дорог, а также в зонах с большим количеством пешеходов.

«Максимальная разрешенная скорость для шеринговых электросамокатов — 25 километров в час (ограничение действует с 2019 года); вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены "медленные зоны" — автоматическое снижение скорости самокатов», — говорится в Telegram-канале столичного Дептранса. У электросамокатов в таких зонах будет снижаться до отметки 15 километров в час.

Изменения коснулись и количества самокатов, которые операторы могут иметь в своем парке. Теперь крупные компании смогут иметь не более десяти тысяч электросамокатов, при этом 30 процентов из них должны будут находиться в пределах Садового кольца, еще 30 процентов — между Садовым и Третьим транспортным кольцом, и еще 40 процентов — за пределами Третьего транспортного кольца.

8 июня скорость передвижения на электросамокатах в Санкт-Петербурге ограничили до быстрого шага. В центре Северной столицы можно будет разогнаться до десяти километров в час, на окраинах города — до 20 километров в час.