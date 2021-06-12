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Мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката

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Александр Курбатов
Александр Курбатов
Фото: Официальный сайт администрации Кисловодска

Мэру Кисловодска Александру Курбатову провели операцию после падения с электросамоката. Он впал в кому. Врачи оценивают состояние Курбатова как крайне тяжелое, сообщает Telegram-канал 112.

В администрации Кисловодска подчеркнули, что Курбатова госпитализировали с тяжелыми травмами после неудачного падения с самоката. Его прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Ранее в Москве решили ограничить скорость электросамокатов в общественных пространствах до 15 километров в час. В Санкт-Петербурге сервисы аренды этих транспортных средств временно приостанавливали работу. Сейчас они вернулись к деятельности и станут функционировать по новым правилам, о которых компании договорились с комитетом по транспорту города. Движение электросамокатов также планируют ограничить в Новосибирске.

Предыстория: Мэр Кисловодска попал в больницу после падения с электросамоката
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