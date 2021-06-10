Еще в одном российском городе ограничат движение электросамокатов

В Новосибирске планируют ограничить скорость и движение электросамокатов. Соответствующий проект уже разработан городской мэрией. Об этом пишет в своем Telegram телеканал RTVI.

По словам мэра города Анатолия Локтя, движение электросамокатов ограничат на пешеходных зонах. В скверах и парках можно будет кататься по велодорожкам, причем скорость не должна превышать 10 километров в час. На улицах с интенсивным движением будет действовать ограничение до 15 километров в час, на тротуарах — 20, а на городских велодорожках — 25 километров в час.

Ранее сообщалось, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга и крупные кикшеринговые компании договорились о запрете электросамокатов в историческом центре города. Также власти города уточнили, что запрет на пользование электросамокатами коснется пьяных и подростков.