Россиянин на BMW насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде

В Новосибирске россиянин 1979 года рождения насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. Следственное управление СК России по Новосибирской области проведет доследственную проверку по факту ДТП, сообщается на сайте СК.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ГУ МВД по области, водитель был за рулем BMW X6.

ДТП произошло в субботу, 5 июня, в Октябрьском районе. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля BMW X6 проехал на красный сигнал и совершил наезд, ребенок скончался на месте от полученных травм.

«Следственный комитет инициировал передачу материалов из органов МВД. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

Ранее житель Санкт-Петербурга сбил пятилетнюю девочку на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия и утопил транспортное средство в Неве. После наезда девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков.