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Раскрыто состояние впавшего в кому после падения с самоката мэра Кисловодска

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Александр Курбатов
Александр Курбатов
Фото: Официальный сайт администрации Кисловодска

Состояние главы Кисловодска Александра Курбатова, который накануне, 12 июня, впал в кому после падения с самоката, остается тяжелым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.

Как раскрыл информацию собеседник агентства, несмотря на тяжелое состояние Курбатова после перенесенной операции, ситуацию удалось стабилизировать. Мэр Кисловодска находится в реанимационном отделении городской больницы под присмотром медиков.

О падении Курбатова с электросамоката сообщалось 12 июня. Главу города госпитализировали с тяжелыми травмами и провели экстренную операцию.

Александр Курбатов занимает пост главы Кисловодска с 2015 года. В мае политику исполнился 51 год.

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