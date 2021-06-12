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Стал известен диагноз впавшего в кому после падения с самоката мэра Кисловодска

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Александр Курбатов
Александр Курбатов
Фото: @kurbatovkislovodsk

У упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, повышенную сатурацию и частичную контузию мозга. Это стало известно телеканалу РЕН ТВ.

В настоящее время политик находится в глубокой коме, несмотря на проведенную экстренную операцию. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Курбатов попал в больницу 12 июня. Подробностей о ДТП, в которое попал градоначальник, не приводится.

Александр Курбатов занимает пост главы Кисловодска с 2015 года. В мае политику исполнился 51 год.

Ранее Департамент транспорта Москвы принял решение ограничить скорость электросамокатов. Теперь вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог им будет разрешено разгоняться до скорости не более 15 километров в час.

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