Россиянин на Audi насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе

Водитель иномарки Audi Q7 1965 года рождения на регулируемом пешеходном переходе в новосибирском Академгородке насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате. Об этом сообщается на сайте ГУМВД по региону.

Ребенок погиб на месте от полученных травм.

«По предварительной информации, 8 июля в 15.40 в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель, следуя на автомобиле Audi Q7, при повороте у дома 32 по улице Терешковой, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери. От полученных травм ребенок скончался», — говорится в сообщении.

Водитель прошел освидетельствование, алкоголя в крови не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СК, женщина с тремя детьми переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Одного из них она везла в коляске, еще один ребенок (мальчик) ехал на самокате, а девочка шла пешком. Водитель остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, затем совершил наезд на мальчика.

Ранее в Москве водитель на автомобиле BMW сбил двоих детей. 13-летняя девочка и 15-летний мальчик переходили дорогу в неположенном для этого месте, где на них совершил наезд водитель. Дети получили несерьезные травмы, сотрудники ГИБДД начали проверку по факту аварии.