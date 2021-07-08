Российский полицейский сбил насмерть туристку и прикинулся безработным

В Сочи уволили полицейского, который прикинулся безработным после того, как насмерть сбил туристку. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 6 июля 2021 года в два часа ночи 21-летняя девушка перебегала через дорогу в неположенном месте на улице Ленина. Ехавший за рулем автомобиля полицейский не успел затормозить и сбил ее. Он вызвал скорую и сотрудников ДПС. Прибывшим врачам не удалось спасти ей жизнь — девушка скончалась по пути в больницу.

В разговоре с полицейскими водитель представился местным безработным. Однако когда мужчину проверили по базе, выяснилось, что он — сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) территориального отдела внутренних дел Сочи. Также инспекторы почувствовали у него запах алкоголя и попросили пройти медосвидетельствование, от которого он отказался.

Как позже стало известно, в день аварии у полицейского был выходной. О смертельном ДТП, которое он совершил, доложили начальству. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела после смерти девушки.

