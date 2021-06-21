В России пьяный сотрудник ГИБДД устроил ДТП и скрылся

В подмосковном Подольске пьяный сотрудник московского управления ГИБДД устроил ДТП и скрылся. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что инспектор ДПС на автомобиле Kia Rio въехал в припаркованный грузовик-рефрижератор, после чего скрылся.

В результате аварии пострадали два пассажира, находившиеся в машине полицейского. Они получили переломы свода и основания черепа, сотрясение мозга и ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности»), часть 2 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Полицейскому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане нетрезвый сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Выяснилось, что полицейский, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик получил ушибы и ссадины.