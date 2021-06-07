МВД утвердило правила отправки россиян в вытрезвители

МВД России утвердило правила отправки граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Соответствующий приказ ведомства обнародован в понедельник, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить […] порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — говорится в документе.

Забирать пьяных будут как с улиц, так и из дома

Документ наделяет полицейских правом забирать нетрезвых граждан в спецучреждения с улиц и из транспорта: из скверов и парков, с площадей, стадионов, железнодорожных вокзалов, станций, платформ, автовокзалов и автостанций, из аэропортов, морских и речных портов и других общественных мест, а также из поездов дальнего следования и пригородных электричек.

Полицейские будут забирать граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающем пространстве.

Доставить людей в вытрезвитель из дома могут в случае подозрений, что они «могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

В приказе МВД оговорены действия полицейских перед отправкой граждан в вытрезвитель

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов еще перед отправкой пьяных граждан на медицинское освидетельствование должны будут установить их личность.

Кроме того, полицейские обязаны проверить их по оперативно-справочным и разыскным базам МВД России.