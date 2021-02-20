Пьяных россиян захотели забирать в вытрезвители прямо из квартир

Министерство внутренних дел России разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители, медорганизации и служебные помещения сотрудниками полиции. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе прописаны основные принципы, согласно которым полицейские смогут забирать россиян в нетрезвом виде в медвытрезвители из общественных мест. Среди них перечислены улицы, площади, стадионы, вокзалы, железнодорожные станции, платформы, скверы, парки, поезда дальнего следования и пригородного сообщения, аэропорты, морские и речных порты, автовокзалы и автостанции, привокзальные площади. Речь идет об «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» гражданах.

Кроме того, пьяных россиян хотят забирать прямо из квартир в случае, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище». Такое письменное заявление будет «основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования». При необходимости сотрудники полиции могут привлечь бригады скорой помощи.

Согласно документу, полицейские в отношении пьяных в общественных местах должны действовать «с учетом особенностей доставления лиц». В частности, при необходимости им нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность их имущества. Предусматривается, что наряд полиции в составе не менее двух человек должен ехать на служебном транспорте. Также полицейские должны убедиться, что у пьяного нет оружия или предметов, которые он мог бы использовать в этом качестве. Если таковые обнаружены и есть подозрение, что они использовались при совершении преступления, полицейские должны сообщить об этом в дежурную часть.

В своей работе полицейские должны руководствоваться Конституцией России, а также общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, федеральными конституционными законами, региональными законами и другими нормативными актами.

Ранее в Минздраве сообщили, что отправлять пьяного в вытрезвитель будут только в беспомощном состоянии или если его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи. В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан.

29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей. Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. С начала 2021 года регионы получили право создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями». Сообщалось, что средняя цена ночи в таком учреждении составит около 1,5 тысячи рублей.

Вытрезвители были ликвидированы в 2011 году во время реформы МВД. Работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В нескольких российских регионах организованы вытрезвители на базе медицинских, социальных и других учреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.