Российский врач описал идеальный вытрезвитель

В идеальном вытрезвителе должны быть психиатры, наркологи и медсестры, имеющие опыт работы с пациентами с алкоголизмом, заявил врач-нарколог Игорь Лазарев. Его цитирует Nation News.

По словам Лазарева, пациенты вытрезвителей «по факту психиатрические» и могут проявлять агрессию. В таких учреждениях должны быть отделения первой помощи, где пациенты смогут получить базовое обследование, считает он.

Доктор объяснил, что на фоне интоксикации, а также резкого отказа от спиртного, у человека возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой и могут происходить судорожные припадки. «Если это будет, как в советское время, в здании МВД, где будет сидеть полицейский с дубинкой, то это будет заканчиваться летальными исходами, и благая идея обернется трагедией», — описал Лазарев.

Нарколог указал, что это будет сложнее осуществить за озвученную депутатом Алексеем Диденко предполагаемую среднюю сумму в 1,5 тысячи рублей за ночь, так как лекарства стоят дороже.

Ранее 22 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который восстанавливает систему вытрезвителей в России. С 1 января регионы смогут создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями». Предполагается, что перед помещением в вытрезвитель пациента осмотрит врач. Диденко указывал, что субъекты установят точную стоимость самостоятельно, так как будут выделять средства на содержание из своих бюджетов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал опасение из-за того, что россиян могут начать массово отправлять в вытрезвители ради коммерческой выгоды. По его словам, есть риск, что в учреждении окажутся и те, кто «на ногах стоять не может», и те, кто выпил совсем немного.

Вытрезвители ликвидировали в 2011 году во время реформы МВД, работу с нетрезвыми перепоручили больницам. В некоторых регионах есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.