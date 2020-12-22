В Госдуме испугались массовой отправки россиян в вытрезвители

Россиян могут начать массово отправлять в вытрезвители ради коммерческой выгоды. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает «Росбалт».

Миронов указал, что стоимость пребывания в вытрезвителе составит около 1,5 тысяч рублей за ночь. Он испуган тем что в учреждения будут забирать «и тех, кто на ногах стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе, у друзей или возвращался с праздничного корпоратива».

Ранее 22 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который восстанавливает систему вытрезвителей в России. Согласно документу, регионы с 1 января смогут создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями». Предполагается, что прежде, чем поместить человека в вытрезвитель, его осмотрит медработник.

Средняя цена ночи в вытрезвителе составит около 1,5 тысяч рублей, однако, как указал депутат Алексей Диденко, регионы установят точную стоимость самостоятельно, так как будут брать средства на содержание из своих бюджетов.

Вытрезвители ликвидировали в 2011 году во время реформы МВД, работу с нетрезвыми перепоручили больницам. В некоторых регионах есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.